Düzce'de Sağanak Alarmı! İki Gün Sürecek

Düze Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı geldi. Açıklamada, yağışların 17 Şubat Pazartesi günü saat 05.00 ile 18 Şubat Salı günü saat 02.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların Düzce’de yerel kuvvetli metrekareye yaklaşık 21 ile 50 kilo arasında yağış olması bekleniyor. Yerel kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: İHA