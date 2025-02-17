Bilirkişi Soruşturmasında 5 Gazeteci İçin İstenen Cezalar Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturmasının tamamlanmasının ardından İmamoğlu ve gazeteciler için istenen cezalar belli oldu. Hazırlanan iddianamede gazeteciler Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz hakkında 3 suçtan 6 yıldan 14 yıla, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’e ise 2 suçtan 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son Güncelleme:
Bilirkişi Soruşturmasında 5 Gazeteci İçin İstenen Cezalar Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin davalarına bakan bilirkişi hakkındaki açıklamalarının ardından hem İmamoğlu hem de bilirkişi hakkında değerlendirme yapan gazeteciler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bilirkişi Soruşturmasında 5 Gazeteci İçin İstenen Cezalar Belli Oldu - Resim : 1

SUAT TOKTAŞ TUTUKLANMIŞTI

Halk TV’de canlı yayında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek, Kürşat Oğuz gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklanmıştı.

Bilirkişi Soruşturmasında 5 Gazeteci İçin İstenen Cezalar Belli Oldu - Resim : 2

BAKAN TUNÇ 'SUÇ' SAYMIŞTI

Gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kimsenin gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınamayacağını belirterek “Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur” ifadelerini kullanmıştı.

Bilirkişi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hazırlanan iddianame tamamlandı ve gazeteciler için istenen cezalar belli oldu.

Bilirkişi Soruşturmasında 5 Gazeteci İçin İstenen Cezalar Belli Oldu - Resim : 3

KAÇ YIL CEZA TALEP EDİLDİ?

İddianamede yer alan bilgiye göre, gazeteciler Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz hakkında 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek', 'yargı görevini yapanı etkileme', 'kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması' suçundan 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bilirkişi Soruşturmasında 5 Gazeteci İçin İstenen Cezalar Belli Oldu - Resim : 4

9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi S.B. müşteki, gazeteciler Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek, Serhan Asker ve Barış Pehlivan ise şüpheli olarak yer aldı.

Tutuklu Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sunucu Seda Selek ve Serhan Asker hakkında ise 'kayda alınan konuşmaların basın yayın yoluyla yayınlanması', 'yargı görevini yapanı etkileme' suçlarında 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Suat Toktaş Tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz Adli Kontrolle Serbest BırakıldıSuat Toktaş Tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz Adli Kontrolle Serbest BırakıldıGüncel

Seda Selek ve Serhan Asker için Adli Kontrol TalebiSeda Selek ve Serhan Asker için Adli Kontrol TalebiGüncel

Halk TV'ye Peş Peşe 'Bilirkişi' GözaltısıHalk TV'ye Peş Peşe 'Bilirkişi' GözaltısıGüncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Gözaltına Alınan Üç Gazeteci İçin İlk AçıklamaAdalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Gözaltına Alınan Üç Gazeteci İçin İlk AçıklamaSiyaset

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Suat Toktaş Serhan Asker Kürşat Oğuz Halk TV Ekrem İmamoğlu Barış Pehlivan Adalet Bakanı
Son Güncelleme:
Gece Dönercisine Silahlı Saldırı: İşletmeci Hayatını Kaybetti Gece Dönercisine Silahlı Saldırı
Polis Şeyda Yılmaz'ı Öldürmüştü: Suç Makinesi Yunus Emre Geçti Mermi Bitene Kadar Sıkmış! Suç Makinesi Yunus Emre Geçti Mermileri Bitene Kadar Sıkmış!
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu Hakkında Bilirkişi Soruşturmasında İstenen Ceza Belli Oldu Ekrem İmamoğlu Hakkında Hapis İstemi
AKP'de 'İhanet' Krizi Büyüyor: Mehmet Metiner'den Mehmet Uçum'a Yanıt Geldi AKP'de 'İhanet' Krizi Büyüyor: Mehmet Metiner'den Mehmet Uçum'a Yanıt Geldi
İstanbullular Dikkat! Meteoroloji'den Sarı Kodlu Alarm Meteoroloji'den Sarı Kodlu Alarm
İsmailağa Cemaatinde Kavga Bitmiyor! Cemaatin İki Kritik İsmi Yargı Önünde Hesaplaşacak İsmailağa Cemaatinde Kavga Bitmiyor
YouTube'da Video İzleyip 1 Yılda Milyoner Oldu: Günde Yarım Saat Çalışarak Servet Kazanıyor YouTube'da Video İzleyip 1 Yılda Milyoner Oldu: Günde Yarım Saat Çalışarak Servet Kazanıyor