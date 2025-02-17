Bilirkişi Soruşturmasında 5 Gazeteci İçin İstenen Cezalar Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin davalarına bakan bilirkişi hakkındaki açıklamalarının ardından hem İmamoğlu hem de bilirkişi hakkında değerlendirme yapan gazeteciler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

SUAT TOKTAŞ TUTUKLANMIŞTI

Halk TV’de canlı yayında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek, Kürşat Oğuz gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklanmıştı.

BAKAN TUNÇ 'SUÇ' SAYMIŞTI

Gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kimsenin gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınamayacağını belirterek “Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur” ifadelerini kullanmıştı.

Bilirkişi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hazırlanan iddianame tamamlandı ve gazeteciler için istenen cezalar belli oldu.

KAÇ YIL CEZA TALEP EDİLDİ?

İddianamede yer alan bilgiye göre, gazeteciler Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz hakkında 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek', 'yargı görevini yapanı etkileme', 'kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması' suçundan 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi S.B. müşteki, gazeteciler Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek, Serhan Asker ve Barış Pehlivan ise şüpheli olarak yer aldı.

Tutuklu Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sunucu Seda Selek ve Serhan Asker hakkında ise 'kayda alınan konuşmaların basın yayın yoluyla yayınlanması', 'yargı görevini yapanı etkileme' suçlarında 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA-DHA