Gece Dönercisine Silahlı Saldırı: İşletmeci Hayatını Kaybetti

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen silahlı saldırıda, bir dönerci dükkanı kurşunların hedefi oldu.

Kimliği belirsiz bir şahıs, iş yerinin önüne gelerek tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güçlü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 20 adet boş kovan tespit etti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Fevzi Güçlü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Güçlü'nün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA