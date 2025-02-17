Samsun’da Peş Peşe Yangın: Kauçuk Fabrikası ve Oto Yıkama Alevlere Teslim Oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, organize sanayi bölgesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, aynı bölgedeki bir oto yıkama dükkanında da yangın çıktı. Peş peşe çıkan yangınlar paniğe yol açarken, çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine yönlendirildi.

Oto yıkamadaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kauçuk fabrikasında saatler süren çalışmalar sonucunda alevler söndürülebildi. Maddi hasarın büyük olduğu olaylarla ilgili inceleme başlatıldı. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA