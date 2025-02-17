Alevlerden Kaçarken 7. Kattan Düştü

Kütahya'da bir iş merkezinde çıkan yangında, 7. kattan düşen genç kadın ağır yaralandı. Alevlerin yükseldiği ofisten kaçmaya çalışan kadın, zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düştü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay anında kafeteryada bulunan müşteriler büyük panik yaşadı.

Alevlerden Kaçarken 7. Kattan Düştü

Kütahya'da bir binanın 7. katında çıkan yangın sırasında, panikle aşağı düşen bir kadın ağır yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 7 katlı iş merkezinin en üst katındaki ofisten yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Alevlerden Kaçarken 7. Kattan Düştü - Resim : 1

Yangın sırasında içeride bulunan 27 yaşındaki Merve Akıllı, alevlerden kaçmaya çalışırken zemin kattaki kafeteryanın açılır tavanına düştü. Ağır yaralanan Akıllı, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alevlerden Kaçarken 7. Kattan Düştü - Resim : 2

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, kafeterya müdürü Aziz Özdemir, olay sırasında içeride müşterilerin bulunduğunu ve kadının düşmesiyle açılır tavanın bir kısmının çöktüğünü belirtti.

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Kaynak: AA

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