Kadıköy'deki Tarihi Karakol Yangınında Şoke Eden Detaylar: Kimliği Tespit Edildi

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan üç katlı tarihi binada 8 Şubat sabah saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın sonrası yapılan incelemelerde bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yangın sırasında binada bulunan A.Ç., S.U.A., Ö.A.K. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Yapılan görüşmelerin ardından yangında hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyette verdiği ifadeye göre, grup binanın ikinci katında ısınmak amacıyla ateş yaktı. Ancak alevlerin kontrolden çıkmasıyla yangın tüm binayı sardı. Arkadaşlarının iddiasına göre, Tanay Şarman uyuşturucu madde etkisinde olduğu için kendinde değildi ve alevlerin arasından çıkarılamadı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişiden üçü serbest bırakılırken, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan, Tanay Şarman’ın ailesinin, gençlere uyuşturucu sattığı öne sürülen 35 yaşlarındaki bir kişi hakkında delil topladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA