X'te 42 Hesaba Erişim Engeli Getirildi

Sosyal medya sitesi X’te, FETÖ ile irtibatlı ya da direkt örgüt tarafından yönetildiği iddiasıyla 42 hesaba erişim engeli getirildi. Kararı, İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci duyurdu.

X'te 42 Hesaba Erişim Engeli Getirildi

FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen, psikolojik harekat yürüten, terör örgütü propagandası yapan ve dezenformasyon ürettiği belirtilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Engel getirilenler arasında "Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan" gibi hesaplar da yer aldı.

X'te 42 Hesaba Erişim Engeli Getirildi - Resim : 1

42 X HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı belirtilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Değirmenci paylaşımında, “FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen, psikolojik harekat yürüten, terör örgütü propagandası yapan ve dezenformasyon üreten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi” ifadelerini kullandı.

Bakanlık Talep Etmişti: Turabi'nin Şarkısına Erişim EngeliBakanlık Talep Etmişti: Turabi'nin Şarkısına Erişim EngeliGüncel
DeepSeek'e Erişim Engeli GetirdilerDeepSeek'e Erişim Engeli GetirdilerBilim - Teknoloji

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Twitter FETÖ Erişim Engeli
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Ege Denizi Depremleri Sonrasında Türkiye’ye Korkutan Uyarı, Tsunami Riski Olan İli Açıkladı Ege Denizi Depremleri Sonrasında Türkiye’ye Korkutan Uyarı
İstanbul'da Sanayi Sitesinde Yangın! Havadan Görüntülendi İstanbul'da Sanayi Sitesinde Yangın
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek
Çarpıcı CHP Kulisi: Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Yedek Aday' Çıkışı Mansur Yavaş'tan 'Yedek Aday' Çıkışı
Mehmet Şimşek Talimat Verdi, Gelir İdaresi'nden 81 İle Yazı! Maliye Ekipleri Kasada: Yüzde 20 Fark Olan İzaha Gidecek Şimşek Talimat Verdi, Kasada Artık Onlar Var
Canlı Yayında İsyan Etti! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar