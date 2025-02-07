X'te 42 Hesaba Erişim Engeli Getirildi

FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen, psikolojik harekat yürüten, terör örgütü propagandası yapan ve dezenformasyon ürettiği belirtilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Engel getirilenler arasında "Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan" gibi hesaplar da yer aldı.

42 X HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı belirtilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Değirmenci paylaşımında, “FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen, psikolojik harekat yürüten, terör örgütü propagandası yapan ve dezenformasyon üreten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi” ifadelerini kullandı.

FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen, psikolojik harekat yürüten, terör örgütü propagandası yapan ve dezenformasyon üreten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. pic.twitter.com/bQURprBJIK — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) February 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi