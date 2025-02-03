Bakanlık Talep Etmişti: Turabi'nin Şarkısına Erişim Engeli

Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi, çıkardığı şarkı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık şarkının içeriğinin genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Turabi'nin şarkısı için erişim engeli talebinde bulundu. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirdi.

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Bakanlık Talep Etmişti: Turabi'nin Şarkısına Erişim Engeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi’nin şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

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Kaynak: AA

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