Bakanlık Affetmedi: Mide Bulandıran Görüntüye Dev Ceza

Türkiye'de gıda sahtekarlarına her geçen gün yenileri eklenirken, Ankara'da servis aracında et taşıyan zincir markete dev ceza kesildi.

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Bakanlık Affetmedi: Mide Bulandıran Görüntüye Dev Ceza

Türkiye’de gıda güvenliği en önemli sorunlar arasında yer alırken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesine her geçen gün yeni ürünler eklenmeye devam ederken, bu kez Ankara’dan iğrenç görüntüler geldi.

Ankara'da personel servisi olarak kullanılan minibüsünde uygunsuz koşullarda et taşınan zincir markete yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Bakanlık Affetmedi: Mide Bulandıran Görüntüye Dev Ceza - Resim : 1

BİR DE KOLTUKLARIN ÜSTÜNDE TAŞIDILAR

Başkentte bir zincir markete ait personel minibüsünde yerde ve koltukların üzerinde uygunsuz koşullarda et taşınırken çekilen video, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ayrıca söz konusu zincir marketin şubelerinde denetim yapıldı. İnceleme ve denetimler sonucunda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren zincir marketin bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan uygunsuz et nakil görüntülerini takiben il genelindeki tüm şubelerinde yapılan denetim sonucunda söz konusu firmaya gerekli idari işlemler yapılmış, toplamda 1 milyon 305 bin 242 lira para cezası uygulanmıştır" denildi.

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Kaynak: DHA

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Ankara Tarım ve Orman Bakanlığı
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