Bakanlık Açıkladı, O Peynir Markaları da Artık 'Kara Liste'de!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıda üreten işletmeleri açıkladığı ifşa listesi devam ediyor. Bakanlığın listesine son olarak dört firmadan toplam beş peynir ürünü daha eklendi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Bakanlık Açıkladı, O Peynir Markaları da Artık 'Kara Liste'de!

Türkiye'de geçtiğimiz yıldan beri art arda patlak veren gıda skandalları vatandaşın gıda güvenliğine dair endişelerini katlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden gıdada taklit veya tağşiş yapan işletmeleri açıklamaya devam ediyor.

DÖRT FİRMA DAHA LİSTEDE

Bakanlığın açıkladığı son listede yine pek çok gıda ürününde yapılan hileler ortaya çıktı. Et ürünleri, zeytinyağı gibi gıdaların yanında süt ürünlerindeki usulsüzlükler de gözler önüne serildi. Bakanlık, 11 Şubat tarihli listede dört markadan toplam beş peynir ürününe yer verdi.

Bakanlık Açıkladı, O Peynir Markaları da Artık 'Kara Liste'de! - Resim : 1

Dördü kaşar peyniri, biri de Mozzarella peyniri olan ürünlerde bitkisel yağ tespit edildiği belirtilirken birinde de keçi sütü ve koyun sütü bulunmadığı bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Süt Peynir Tarım ve Orman Bakanlığı
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