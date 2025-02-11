Yasa Dış Bahis Operasyonlarında Yeni Perde, 22 kişi Daha Tutuklandı

İzmir merkezli 8 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22’si tutuklanırken, yapılan baskınlarda 3'üncü kişilere ait banka kartları, 1 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 145 fişek ve suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Çok sayıda ünlü ismin listede yer aldığı yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltılar devam ederken yasa dışı bahis operasyonlarının son adresi İzmir oldu.

İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda, yasa dışı bahis sitelerini kiralayan, yazılım desteği sağlayan ve bu siteler üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

Yasa Dış Bahis Operasyonlarında Yeni Perde, 22 kişi Daha Tutuklandı - Resim : 1

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Muğla, Aydın, Manisa ve Balıkesir'de 7 Şubat'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3'üncü kişilere ait banka kartları, 1 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 145 fişek ve suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: DHA

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