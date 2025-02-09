Düğmeye Basıldı, Yasa Dışı Bahis Çetesine Büyük Darbe

Diyarbakır merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı şekilde para akışına aracılık eden bir grup tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, bu kişilerin yaklaşık 25 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilere yönelik Diyarbakır, Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 13 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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