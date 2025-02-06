Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Yeni Perde, Gözaltılar Var

İstanbul’da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital eşyaya da el konurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Zeytinburnu ilçesinde belirlenen bir ikameti gözlem altına aldı.

Söz konusu adreste yasa dışı bahis suçu kapsamında panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı belirlendi. Tespit edilen eve savcılık talimatıyla 3 Ocak'ta Özel Harekat Timleri'nin de katılımıyla baskın düzenlendi. İkamet ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

İKİNCİ BİR EV DAHA TESPİT EDİLDİ

Yürütülen saha çalışmalarında ikamet adresinin yer aldığı aynı site içerisindeki farklı bir blokta da yasa dışı bahis suçunun işlendiğini belirleyen siber polisi, adrese yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yasa dışı bahis suçuna karışmakla suçlanan 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 3 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Aynı site içinde yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldığı ve emniyette ifadelerinin alındığı öğrenildi.

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Kaynak: AA-İHA

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