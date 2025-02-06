6 Şubat’ta Polis Telsizindeki En Acı Anons Ortaya Çıktı! Sesi Titredi, Tekrar Edemedi

Türkiye’nin yüreğini yakan, 11 ilde büyük can kaybına neden olan 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde Türkiye kaybettiği canlara bir kez daha ağlarken, Osmaniye’de İl Emniyet Müdürlüğü polis anonslarının kayıtlarını paylaştı. Felaket gecesinde yaşanan korku dolu anlar telsizlere yansıdı.

ACI FELAKET POLİS TELSİZİNDE

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde büyük yıkım yaşanan illerden biri de Osmaniye oldu. Osmaniye’de deprem gecesi felaketin büyüklüğü polis telsizlerine de yansıdı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Binlerce kişinin ölüp yaralandığı, günlerce enkaz altında yaşam mücadelesi verdiği 6 Şubat depremlerinin korku dolu anları bir kez daha hatırlandı.

Kaynak: İHA