6 Şubat’ta Polis Telsizindeki En Acı Anons Ortaya Çıktı! Sesi Titredi, Tekrar Edemedi

6 Şubat’ta felaketi yaşan illerden biri olan Osmaniye’de Emniyet Müdürlüğü, binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı dehşetin yaşandığı anlardaki polis telsizlerine ait anonsları paylaştı. Felaketin yürek yakan boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

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Türkiye’nin yüreğini yakan, 11 ilde büyük can kaybına neden olan 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde Türkiye kaybettiği canlara bir kez daha ağlarken, Osmaniye’de İl Emniyet Müdürlüğü polis anonslarının kayıtlarını paylaştı. Felaket gecesinde yaşanan korku dolu anlar telsizlere yansıdı.

6 Şubat’ta Polis Telsizindeki En Acı Anons Ortaya Çıktı! Sesi Titredi, Tekrar Edemedi - Resim : 1

ACI FELAKET POLİS TELSİZİNDE

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde büyük yıkım yaşanan illerden biri de Osmaniye oldu. Osmaniye’de deprem gecesi felaketin büyüklüğü polis telsizlerine de yansıdı.

6 Şubat’ta Polis Telsizindeki En Acı Anons Ortaya Çıktı! Sesi Titredi, Tekrar Edemedi - Resim : 2

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Binlerce kişinin ölüp yaralandığı, günlerce enkaz altında yaşam mücadelesi verdiği 6 Şubat depremlerinin korku dolu anları bir kez daha hatırlandı.

6 Şubat’ta Polis Telsizindeki En Acı Anons Ortaya Çıktı! Sesi Titredi, Tekrar Edemedi - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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