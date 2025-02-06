Büyükçekmece'de Film Gibi Olay: Palayla İş Yerini Bastılar, Kaçarken Trafiğe Takılınca Dayak Yediler

Büyükçekmece'de akşam saatlerinde sokak üzerinde hafif ticari araçla hız yapan sürücü, ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi tarafından uyarıldı. Bunun üzerine sürücü ve iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlarıyla iş yerine geri döndü. Silah ve palayla iş yerini basan 3 saldırgan, iş yeri sahibi ile çalışanına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen iş yeri sahibinin oğlu da, kavgaya karıştı. Baba ve oğlunu yaralayan şüpheliler, geldikleri araçlara binerek kaçmaya başladı.

ESNAFA YAKALANDILAR

Kaçarken iş yerine doğru rastgele ateş eden şüpheliler, sokağın çıkışında trafiğe takılarak durmak zorunda kaldı. Sokaktaki diğer esnaflar, kaçan 2 araçtaki saldırganları yakalayarak darp etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibinin pala ile kolundan, oğlunun ise silahla bacağından yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri esnafın darp ettiği 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA