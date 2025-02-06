Aileden Geriye Bir Kişi Kaldı... Almanya'ya Dönmelerine 2 Gün Vardı: Büyük Depremlerde Hayatlarını Kaybettiler

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 2. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılıyor. Almanya'da yaşayan Akkoç ailesi, Hatay'a ziyarete gelmişti. 8 Şubat'ta Almanya'ya döneceklerdi ancak deprem onları hayattan kopardı. O tarihte Almanya'da bulunan ve tüm ailesini depremde kaybeden Türkan Akkoç, Hatay'da mezarlığa gelerek ailesini andı.

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Aileden Geriye Bir Kişi Kaldı... Almanya'ya Dönmelerine 2 Gün Vardı: Büyük Depremlerde Hayatlarını Kaybettiler

6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerde birçok aile dağıldı. Depremlerin yıl dönümünde sevdiklerini anmak için kabir ziyareti yapanlardan biri de tüm ailesini Hatay'da kaybeden Türkan Akkoç oldu.

Türkan Akkoç (42), annesi Saime Akkoç (66), babası Ahmet Akkoç (68) ve ağabeyi Kadir Akkoç (48) ile Almanya’da hayatlarını sürdürüyordu. Ahmet ve Saime Akkoç çifti, oğulları Kadir Akkoç ile birlikte memleketleri Hatay’a ziyarete geldi.

"2 GÜN SONRA DÖNECEKLERDİ"

Ahmet ve Saime Akkoç çifti, oğulları Kadir Akkoç ile birlikte 2023 yılı 8 Şubat günü, Hatay’dan Almanya’ya dönecekti. 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 depremlerde Ahmet, Saime Akkoç çifti ve oğulları Kadir Akkoç oturdukları apartmanın yıkılması sonucu hayatlarını kaybetti. Geride ise gözü yaşlı kızları Türkan Akkoç kaldı.

Aileden Geriye Bir Kişi Kaldı... Almanya'ya Dönmelerine 2 Gün Vardı: Büyük Depremlerde Hayatlarını Kaybettiler - Resim : 1

"ÇOK EKSİĞİZ"

Almanya’dan gelen Türkan Akkoç depremin ikinci yıl dönümde ailesinin kabrine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Türkan Akkoç, "Söylenecek kelime bulamıyorum. Çok eksiğiz, dağıldık yani. Hayatım değişti, alt üst oldu. Ailemle Almanya’da yaşıyorduk, dönmelerine 2 günleri kalmıştı. Annem, babam ve ağabeyim hayatını kaybetti. 8 Şubat'ta döneceklerdi" diye konuştu

Aileden Geriye Bir Kişi Kaldı... Almanya'ya Dönmelerine 2 Gün Vardı: Büyük Depremlerde Hayatlarını Kaybettiler - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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