Depremde Kaybedilen Canlar İçin Sessiz Yürüyüş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremlerde binlerce bina yıkıldı, en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi ise yaralandı. Enkaz altında kalan çoğu kişinin cansız bedenine dahi ulaşılamadı. Depremin vurduğu illerde sessiz yürüyüşler düzenlenerek anma törenleri yapıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

OSMANİYE

Osmaniye Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesi üzerindeki kapalı semt pazarı alanında anma töreni düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekili Seydi Gülsoy, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saat 04.17’yi gösterdiğinde, depremlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

‘HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ’

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Allah bizlere böylesi felaketleri bir daha yaşatmasın diye temenni ediyorum. Bu felaketleri bir daha yaşamamamız için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Bu felaketleri tekrar yaşamamak için elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız. Ama Allah korusun yaşadığımızda da nasıl davranılması gerektiğini, neler yapılması gerektiğini de biz millet olarak hep hafızamızda taze tutmak durumundayız. 6 Şubat’ı hepimiz bugün gibi hatırlıyoruz” dedi.

HATAY

24 bin 147 kişi hayatını kaybettiği Hatay’da Vali Ürgen Parkı’nda vatandaşlar bir araya geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, depremde yakınlarını kaybedenler ve vatandaşlar, buradan sessiz yürüyüşe geçti.

Atatürk Caddesi’nden yürüyenler, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önüne geldi. Asrın felaketinin yaşandığı saat 04.17’de, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

3 semavi dinin temsilcileri tarafından dua edildi. Burada yapılan duaların ardından kalabalık, Asi Nehri’ne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

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Kaynak: AA-DHA-İHA