Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saat 04.17'de Deprem Mesajı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saat 04.17'de Deprem Mesajı

6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi ise yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat depreminin yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sarsıntının meydana geldiği saat 04.17'de, "Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum.

İlk günden beri devlet ve millet olarak “bir oluruz” dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz.

Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz.

Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını âminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun."

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Kaynak: Haber Merkezi

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