Adıyaman'da Sessiz Yürüyüş: Ali Yerlikaya ve Özgür Özel de Katıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Adıyaman'da sessiz yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

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Adıyaman'da Sessiz Yürüyüş: Ali Yerlikaya ve Özgür Özel de Katıldı

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi. Yürüyüşe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Adıyaman'da Sessiz Yürüyüş: Ali Yerlikaya ve Özgür Özel de Katıldı - Resim : 1

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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Kaynak: AA

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