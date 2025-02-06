Dışarı Çıkacaklar Dikkat! İstanbul'a Kar Düştü, Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

İstanbul'da etkili olan kar ve karla karışık yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor, araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda yüzde 72, kent genelinde ise yüzde 63'e kadar çıktı.

Son Güncelleme:
Dışarı Çıkacaklar Dikkat! İstanbul'a Kar Düştü, Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

İstanbul bugün de yağışlı havayla güne başladı. Kentin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor. Bu nedenle ise D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Edirne istikametinde otomobillerin yavaş ilerlediği görülüyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy arasında trafik ağır ilerliyor.

Haliç Köprüsü girişinde başlayan trafik yoğunluğu Edirnekapı'ya kadar etkili olurken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasıda, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında arasında trafik yoğunluğu görülüyor. Her iki yakada da bazı ana arterlerle sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu oluştu.

Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi, Trafik KilitlendiBolu Dağı'nda Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi, Trafik KilitlendiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik İstanbul Kar Yağışı
Son Güncelleme:
Aileden Geriye Bir Kişi Kaldı... Almanya'ya Dönmelerine 2 Gün Vardı: Büyük Depremlerde Hayatlarını Kaybettiler Almanya'ya Dönmelerine 2 Gün Vardı...
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Büyükçekmece'de Film Gibi Olay: Palayla İş Yerini Bastılar, Kaçarken Trafiğe Takılınca Dayak Yediler Palayla İş Yerini Bastılar, Kaçarken Trafiğe Takılınca Dayak Yediler
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Büyük Depremlerin Yıl Dönümünde Prof. Dr. Görür'den Kritik Uyarılar: O İlleri İşaret Etti... 'Bütün Veriler Gösteriyor, 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak' O İlleri İşaret Etti! '7'den Büyük Deprem Kesin Olacak'
Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu
Meteoroloji'den Yola Çıkacaklara Uyarı: Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü, Kuvvetli Kar Var Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü, 17 İl İçin Sarı Alarm
Yeni Yılın En Değerli Şirketleri Netleşti! Rekor Kayıp Yaşadı Yeni Yılın En Değerli Şirketleri Netleşti! Rekor Kayıp Yaşadı
14 Bin Lirayla Yeni Bir İş Kurdu, Şimdi 6 Milyon Dolar Kazanıyor! Teklif Üstüne Teklif Yağıyor 14 Bin Lirayla Yeni Bir İş Kurdu, Şimdi 6 Milyon Dolar Kazanıyor! Teklif Üstüne Teklif Yağıyor