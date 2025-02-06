Dışarı Çıkacaklar Dikkat! İstanbul'a Kar Düştü, Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

İstanbul bugün de yağışlı havayla güne başladı. Kentin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor. Bu nedenle ise D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Edirne istikametinde otomobillerin yavaş ilerlediği görülüyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy arasında trafik ağır ilerliyor.

Haliç Köprüsü girişinde başlayan trafik yoğunluğu Edirnekapı'ya kadar etkili olurken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasıda, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında arasında trafik yoğunluğu görülüyor. Her iki yakada da bazı ana arterlerle sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA