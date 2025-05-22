Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor

Havacılık sektöründe köklü bir değişimin kapısı aralanıyor. 2026’dan itibaren bazı düşük maliyetli havayolu şirketlerinin, yolcu kapasitesini artırmak ve operasyonel giderleri azaltmak amacıyla "yarı oturur pozisyon" modelini hayata geçirmeye hazırlandığı bildirildi.

Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor

“Skyrider 2.0” adı verilen yeni sistem, geleneksel koltuk anlayışını geride bırakıyor. Hafif eğimli bir yapıya sahip bu oturma düzeninde yolcular, alışılmış konfor seviyesinin oldukça dışında, daha dik ve dar bir pozisyonda yolculuk yapacak. Bu koltukların, özellikle 2 saatten kısa mesafeli uçuşlarda kullanılması hedefleniyor.

Yeni sistem sayesinde uçak içi yolcu kapasitesinin yaklaşık %20 oranında artırılması öngörülüyor. Havayolu şirketleri bu modelle bilet fiyatlarını daha erişilebilir seviyelere çekmeyi planlarken, daha fazla yolcu taşıyarak kârlılığı artırmayı amaçlıyor.

Uçaklarda Yeni Koltuk Dönemi Başlıyor - Resim : 1

İLK TANITIM 2018’DE YAPILMIŞTI

Yeni nesil koltuklar, ilk kez 2018 yılında Hamburg’da düzenlenen Uçak İç Mekanları Fuarı’nda sergilenmişti. Tasarımın arkasındaki İtalyan firma Aviointeriors, benzer bir konsepti 2010 yılında sunmuş ancak yeterli onay alamamıştı. Geliştirilen yeni versiyon ise hem tavan hem tabana sabitlenen yapısıyla güvenlik testlerinden başarıyla geçerek onay almayı başardı.

KOLTUK ARALIKLARI DAHA DA DARALIYOR

Sistemde en dikkat çeken değişikliklerden biri, koltuklar arasındaki mesafenin belirgin şekilde azaltılması. Bu durum, koltuk başına düşen alanı küçültse de, toplam yolcu sayısında kayda değer bir artış sağlıyor. Ancak uzmanlar, konforun ciddi şekilde düşeceğine dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Uygulamanın gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada büyük yankı oluştu. Pek çok kullanıcı, insan onuruna yakışmayan bir seyahat modeli oluşturulduğunu savunarak, “İnsanları insan gibi taşıyın”, “Bu sistem köle gemisi düzenine benziyor”, “Yakında ayakta seyahate zorlanacağız” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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