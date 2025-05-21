Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak

Bu kararla birlikte cihazlar teknik olarak kullanılabilirliğini sürdürse de, güncelleme desteğinin sona ermesiyle zamanla yazılımsal olarak güvensiz ve uyumsuz hale gelmeleri bekleniyor. Siber tehditlere karşı daha savunmasız kalacak bu modellerin, güncellenmeyen açıklar nedeniyle kullanıcı verilerini riske atabileceği ifade ediliyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, bazı akıllı telefon modelleri için yazılım desteğini Haziran 2025 itibarıyla tamamen sonlandıracağını açıkladı. Redmi ve POCO serisine ait 7 farklı model, belirlenen tarihten sonra Android güncellemeleri ve güvenlik yamalarını alamayacak. Şirketin güncellediği EOL (End-of-Life) yani “Kullanım Ömrü Sonu” listesinde yer alan bu cihazlar, yazılımsal olarak artık desteklenmeyecek.

LİSTEDE HANGİ MODELLER VAR?

Gizmochina tarafından aktarılan bilgiye göre Xiaomi'nin destek kapsamından çıkaracağı modeller şunlar:

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

POCO X4 GT

POCO C40

Redmi K40S

POCO F4

Bu telefonlar, Haziran 2025 sonrası hem Android işletim sistemi güncellemelerinden hem de güvenlik yamalarından mahrum kalacak. Cihazlar fiziksel olarak çalışmaya devam edecek olsa da yazılım güncellemeleri olmadığı için güvenlik ve performans açısından ciddi riskler taşıyacak.

GÜNCELLEMESİZ CİHAZLARDA NE GİBİ RİSKLER VAR?

Güncellemelerin sona ermesi, yalnızca yeni Android özelliklerinden yoksun kalmak anlamına gelmiyor. Asıl tehlike, cihazlardaki güvenlik açıklarının kapatılmayacak olması. Bu da telefonları siber saldırılara açık hale getiriyor. Ayrıca yeni uygulamalarla uyumsuzluk, sistem hatalarının giderilememesi ve performans düşüşleri gibi sorunlarla karşılaşmak da olası. Dolayısıyla yazılım desteğinin sonlanması, kullanıcı deneyimi ve veri güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

KULLANICILARA UYARI VE TAVSİYE

Eğer belirtilen modellerden birine sahipseniz, Haziran 2025 tarihini not etmeniz ve bu tarihten önce bazı önlemler almanız öneriliyor. Özellikle kişisel verilerinizi düzenli olarak yedeklemeniz, cihazınızın güvenliğini artırmanız ve mümkünse daha güncel bir modele geçiş yapmanız tavsiye ediliyor. Ayrıca Xiaomi'nin resmi EOL listesine göz atarak kullandığınız diğer cihazların da destek süresini kontrol etmeniz, gelecekteki güvenlik risklerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlayabilir.

TEKNOLOJİDE DESTEK SÜRESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Akıllı telefonların yazılım desteği, sadece konfor değil, aynı zamanda güvenlik açısından da vazgeçilmez bir unsur. Teknolojik ürünlerin sınırlı ömürleri olduğu unutulmamalı ve kullanıcıların bu sürelere dikkat ederek hareket etmesi, dijital güvenliklerini korumaları açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi