En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı? İşte Kulislerde Konuşulanlar...

Geçtiğimiz yıl benzer bir süreç yaşanmış ve Temmuz ayında çıkarılan yasa ile en düşük emekli maaşına diğer emeklilerle birlikte yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir adım atılması olasılık dâhilinde olsa da, şu an için AKP'nin gündeminde bu konuda somut bir hazırlık bulunmuyor.