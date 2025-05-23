En Düşük Emekli Maaşı ve Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı? İşte Kulislerde Konuşulanlar...
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranı, emekli maaşlarına yapılacak zammı netleştirecek. En düşük emekli aylığının 17 bin liraya yükselmesi gündemde. Ancak bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Asgari ücrete ara zam ihtimali düşük görünse de haziran ayında nihai kararın verilmesi bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı altı aylık enflasyon verilerine kilitlendi. Tahminlere göre ilk yarıyılda enflasyon yüzde 18 civarında olursa, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liradan yaklaşık 17 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
Enflasyon oranı emeklilerin alacağı zammın temel belirleyicisi olacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da en düşük emekli maaşına aynı oranda artış yapılması gündemde. Ancak bu artışın hayata geçirilebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Eğer karar alınırsa, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından Meclis tatile girmeden yasa çıkarılabilir.
Geçtiğimiz yıl benzer bir süreç yaşanmış ve Temmuz ayında çıkarılan yasa ile en düşük emekli maaşına diğer emeklilerle birlikte yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir adım atılması olasılık dâhilinde olsa da, şu an için AKP'nin gündeminde bu konuda somut bir hazırlık bulunmuyor.
Halihazırda en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lirayı alan yaklaşık 4 milyon kişi bulunuyor. Eğer maaşlar 17 bin liraya yükseltilirse, bu kapsamda olan emekli sayısının daha da artacağı öngörülüyor. Artış, özellikle alt gelir grubundaki emeklilerin alım gücünde önemli bir rahatlama sağlayabilir.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILIR MI?
Öte yandan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı da gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamma ilişkin henüz değerlendirme yapmanın erken olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ciddi bir enflasyon sapması olması durumunda adım atabileceklerinin sinyalini verdi. Ancak mevcut ekonomik tabloya göre, hükûmet ve AKP yönetimi asgari ücrete ara zam olasılığını düşük buluyor.
KULİSLERDE HAZİRAN AYI KONUŞULUYOR
Kulislerde haziran ayı içerisinde konuya ilişkin nihai kararın verilmesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi, enflasyonun seyri ve kamu maliyesi üzerindeki etkiler doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendirecek.
Şimdilik emekliler için Temmuz, asgari ücretliler içinse haziran ayı kritik bir dönemeç olacak gibi görünüyor.