Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi, Trafik Kilitlendi

Bolu Dağı Tüneli geçişinde 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 9 araç zincirleme trafik kazasına neden oldu. Meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, karayolları ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza! Hepsi Birbirine Girdi, Trafik Kilitlendi - Resim : 1

Sürücüler Abant Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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