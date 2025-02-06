6 Şubat'ın üzerinden 2 Yıl Geçti! Deprem Konutlarının Yarısı Bile Teslim Edilemedi

Türkiye’yi 6 Şubat 2023’te sarsan deprem felaketi sonrasında afetin en çok etkilediği illerde ekonomik toparlanma süreci devam ediyor. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya gibi şehirlerde konut ve işyeri inşaatları hızla sürerken, barınma ihtiyacı hala önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde ticaretin yeniden canlanabilmesi içinse iş yerlerinin bir an önce tamamlanması gerektiği dile getiriliyor.

2 YILDA YARISI BİLE TESLİM EDİLEMEDİ

Hatay’da depremde 87.230 yapı yıkıldı ve 322.639 bağımsız bölüm zarar gördü. Şu ana kadar teslim edilen konut sayısı 32.160’a ulaşıtı. Teslim edilmesi gereken konut sayısı ise 136 bin 250. Yine Malatya’da da 103 bin konut ve işyeri ihtiyacı bulunuyor Ancak şu ana kadar kurası çekilen konut sayısı sadece 26.305. Bu rakam ihtiyacın yüzde 25’ine tekabül ediyor, anahtar teslimi oranı ise daha düşük. Teslim edilen iş yeriyse hiç yok. Deprem sonrası dönemde Adana’da 6 bin 817 konut ve iş yerinin teslim edildi. 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 bağımsız bölüm teslim edilmeyi bekliyor.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KENTLERDEN GÖÇTÜ

Ekonomim’de yer alan haberde, depremin etkilerini daha geniş bir çerçevede ele alan iş dünyası temsilcileri en büyük zorluklardan birinin nitelikli iş gücü kaybı olduğunu belirtti. Malatya Ticaret Odası Başkanı Oğuzhan Ara Sadıkoğlu, deprem sonrası 102.621 kişinin şehirden göç ettiğini ve bunun sanayi üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

HATAY KÜLLERİNDEN DOĞDU

2023 yılında Malatya’nın ihracatı yüzde 13 azalışla 392 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024’te ise yüzde 8,7’lik artış sağlandı. Ancak depremin öncesindeki 455 milyon dolarlık ihracat seviyesinin gerisinde kaldı. Benzer şekilde Hatay’ın da deprem öncesi dönemdeki seviyeyi yakalayamadığı verilere yansıdı. 2023’te Hatay’ın ihracatı yüzde 29 azalarak 2,9 milyar dolara geriledi. Bu rakam 2024’rte 3.8 milyon doların üzerine çıktı ve kent ihracatta yeniden ilk 10 arasında girdi.

HATAY’IN KALKINMASINDA ‘SURİYE’DEKİ YENİ DÖNEM DESTEK VERECEK

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin Yayladağı Sınır Kapısı’nın uluslararası ticaret ve turizme açılması Suriye’de yaşanan iç savaşın sona ermesiyle yeni bir döneme vurgu yaparak, “Yeni dönemde Hatay, Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri arasında önemli bir transit nokta olarak, lojistik merkez olma konumunu güçlendirecek. Suriye üzerinden yeni ticaret güzergahlarının açılması, Hatay’ın lojistik ağını çeşitlendirecek ve rekabet gücünü artıracak. Yeni süreçte inşaat malzemeleri, gıda ürünleri, tekstil ve makine gibi sektörlerde Hatay'dan Suriye'ye yapılan ihracatta önemli bir artış bekliyoruz. Hatay'ın bu sektörlerde üretim kapasitesine sahip olması, bu artışı destekleyecek ve özellikle sınır ticareti daha da önem kazanacak” şeklinde konuştu.

TURİZM SEKTÖRÜ DE DESTEK BEKLİYOR

Hatay ve Adıyaman gibi şehirlerde turizm sektörü de büyük zarar gördü. UNESCO Yaratıcı Şehirler listesinde yer alan bu şehirlerdeki turizm işletmeleri, yıkımlar nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Hatay’da, 21 turizm işletme belgeli tesis ve 26 belediye belgeli konaklama tesisi yıkıldı. Nemrut Dağı gibi UNESCO Dünya Mirası Alanı’nda da konaklama eksiklikleri, bölge turizmini olumsuz etkiliyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi