24 Gündür Cezaevinde... Kerimcan Durmaz İçin Harekete Geçip Çağrı Yaptılar

Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınıp 8 Ocak'ta tutuklanmıştı. Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Samet Liçina sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerimcan Durmaz'ın mektup adresini paylaştı.

'ONA EN İYİ GELECEK OLAN TEK ŞEY'

Liçina, paylaşımında şunları ifade etti:

"Selamı ve desteği olan arkadaşlarını tek tek iletiyorum, tüm sevenlerinin sevgisini iletiyorum duyunca sesi değişiyor, çok duygulanıyor. Eğer siz de Kerimcan'a kalbinizden geçe birkaç cümleyi ona mektup olarak iletebilir, dört duvar arasında geçmeyen zamanını motive mektuplarımızla, sevgimizle, ona olan inancımızla hissettirebiliriz. Onun için yapabileceğimiz ve ona en iyi gelecek olan tek şey bu."

İşte Kerimcan Durmaz'ın mektup adresi:

Marmara 9 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu - Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Semizkumlar Mahallesi Silivri / İSTANBUL

NE OLMUŞTU?

Kerimcan Durmaz, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Durmaz'ın tutukluluk haline itirazı 14 Ocak'ta reddedilmişti. Durmaz hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi