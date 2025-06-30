Türkiye'nin Dev Fabrikası Son Kararını Verdi! Denizli’den Çekiliyor, İşte Taşınacağı Yeni Şehir
Cam ve kimyasal ürünlerde Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından biri olan Şişecam, 30 yıla yakın süredir Denizli’de yürüttüğü cam ev eşyası el imalatı üretim faaliyetlerini Kırklareli’ne taşıyacağını duyurdu. Şirket, bu stratejik değişimle üretim modelini sadeleştirerek daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmayı amaçlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1935’te Paşabahçe’de başlattığı cam ev eşyası el imalatı üretim geleneğini uzun yıllardır Denizli’de sürdüren Şişecam, enerji maliyetleri, üretim verimliliği ve lojistik avantajları değerlendirerek bu operasyonu Kırklareli’ne taşımaya hazırlanıyor. Şirket, modern tesis olanakları ve ölçek ekonomilerinden faydalanarak, el imalatı üretim kapasitesini yeni adresinde daha verimli biçimde sürdürecek. Bu karar, Şişecam’ın uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.
297 ÇALIŞANIN YARISI KIRKLARELİ’NDE İSTİHDAM EDİLMEYE DEVAM EDECEK
Denizli Cam Ev Eşyası Fabrikası’nda görev yapan toplam 297 çalışanın hakları ve tercihleri doğrultusunda hareket edileceğini belirten şirket, çalışanların en az yarısının Kırklareli’ndeki üretim tesisinde görev yapmaya devam edeceğini duyurdu. Diğer çalışanlar ise Şişecam’ın farklı fabrikalarında istihdam edilmek üzere değerlendirmeye alınacak. Böylece hem çalışan deneyimi korunacak hem de nitelikli iş gücü kaybı yaşanmayacak.
KIRKLARELİ TESİSİ, EL İMALATINI DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE YENİDEN TASARLANACAK
Şişecam, Kırklareli’ndeki cam ev eşyası fabrikasını revize ederek el imalatı üretimiyle entegre çalışabilecek şekilde yeniden düzenleyecek. Soğuk tamir süreciyle modernize edilecek tesis, el işçiliğine dayalı üretimle birlikte verimli üretim teknolojilerini aynı çatı altında birleştirecek. Bu sayede el sanatı geleneği çağdaş üretim sistemleriyle desteklenecek ve üretim süreçlerinde sürdürülebilir kalite sağlanacak.
GELENEKSEL USTALIK İLE MODERN TEKNOLOJİYİ BİRLEŞTİREN YENİ MODEL KURULUYOR
Şirketin açıklamasına göre, Kırklareli’ndeki yeni üretim modelinde hem Paşabahçe hem de Nude markalarının ürünleri aynı titizlikle üretilmeye devam edecek. El işçiliği geleneği, modern fırın teknolojileriyle desteklenerek daha etkili ve kaliteli ürünlerin üretimi sağlanacak. Şirket, bu dönüşümle birlikte sadece verimliliği değil, kültürel mirası da yaşatmayı hedefliyor.
DEĞİŞİM SÜRECİNDE TÜM İMKANLAR ÇALIŞANLARIN YANINDA SEFERBER EDİLECEK
Şişecam, Denizli’den Kırklareli’ne taşınacak üretim operasyonunda çalışan memnuniyetini ön planda tutarak tüm geçiş sürecinde gerekli destek mekanizmalarını devreye alacağını vurguladı. Fabrika değişikliği sürecinde çalışanların tercihleri dikkate alınacak ve tüm olanaklar, sürecin sorunsuz ilerlemesi adına seferber edilecek. Şirket, bu yeni dönemi hem çalışanlar hem de üretim yapısı açısından bir dönüşüm fırsatı olarak değerlendiriyor.