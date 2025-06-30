Türkiye'nin Dev Fabrikası Son Kararını Verdi! Denizli’den Çekiliyor, İşte Taşınacağı Yeni Şehir

GELENEKSEL USTALIK İLE MODERN TEKNOLOJİYİ BİRLEŞTİREN YENİ MODEL KURULUYOR

Şirketin açıklamasına göre, Kırklareli’ndeki yeni üretim modelinde hem Paşabahçe hem de Nude markalarının ürünleri aynı titizlikle üretilmeye devam edecek. El işçiliği geleneği, modern fırın teknolojileriyle desteklenerek daha etkili ve kaliteli ürünlerin üretimi sağlanacak. Şirket, bu dönüşümle birlikte sadece verimliliği değil, kültürel mirası da yaşatmayı hedefliyor.

DEĞİŞİM SÜRECİNDE TÜM İMKANLAR ÇALIŞANLARIN YANINDA SEFERBER EDİLECEK

Şişecam, Denizli’den Kırklareli’ne taşınacak üretim operasyonunda çalışan memnuniyetini ön planda tutarak tüm geçiş sürecinde gerekli destek mekanizmalarını devreye alacağını vurguladı. Fabrika değişikliği sürecinde çalışanların tercihleri dikkate alınacak ve tüm olanaklar, sürecin sorunsuz ilerlemesi adına seferber edilecek. Şirket, bu yeni dönemi hem çalışanlar hem de üretim yapısı açısından bir dönüşüm fırsatı olarak değerlendiriyor.