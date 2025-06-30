İkinci El Araba Pazarında Rüzgar Tersine Döndü
Yüksek faizler, krediye erişim zorlukları ve ekonomik belirsizlikler, 2025’in ilk 6 ayında ikinci el otomobil piyasasında dalgalı bir tablo ortaya koydu. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’a göre; yılın başında bastırılmış olan talep nisan ayında geçici bir hareketlilik yaratırken, mayıs ayı itibarıyla satışlarda yeniden düşüş yaşandı. Haziran ayında ise sınırlı bir toparlanma sinyali görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Tüketici cephesinde temkinli bekleyişin hâkim olduğu bu süreçte, kredi kullanamayan alıcıların daha eski ve düşük fiyatlı araçlara yöneldiği, lüks segmentte ise satışların yavaşladığı dikkat çekti. Yılın ilk yarısındaki bu dalgalanma, sektörde fiyatları da etkileyerek bazı modellerde reel düşüşlere yol açtı.
VERİ ODAKLI DÖNÜŞÜM, KURUMSAL STRATEJİLERİ ŞEKİLLENDİRİYOR
Cardata, söz konusu durgun döneme rağmen dijital değerleme sistemlerine olan ilgi sayesinde kurumsal ortaklıklarını artırdı. Hüsamettin Yalçın, veri temelli çözümlerin sektörün geleceğinde daha fazla yer tutacağını vurguladı. Yılın ikinci yarısında döviz kuru, vergi düzenlemeleri ve Merkez Bankası politikalarının pazar üzerindeki etkisinin daha belirleyici olacağı öngörülüyor.
FİYATLAR GERİLİYOR, TÜKETİCİ BEKLİYOR
2025’in ilk yarısında ikinci el araç fiyatlarındaki yükseliş yerini dengeye bıraktı. Bazı segmentlerde yaşanan düşüşler, tüketicilerde “fiyatlar daha da geriler mi?” beklentisini doğurdu. Bu durum, satın alma kararlarını yavaşlatırken; sıfır araçlarda yapılan kampanyalar da ikinci el piyasasını dolaylı olarak etkiledi.
Sıfır araç kampanyalarıyla birlikte gelen takaslı satışlar, ikinci el piyasasına arzı artırarak fiyatlarda aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Uygun fiyatlı ve düşük yakıt tüketimli modeller ön plana çıkarken, pahalı araçların satış süresi uzadı. Alıcılar, artık sadece güncel fiyata değil, olası değer kaybına göre de değerlendirme yapıyor.
KREDİYE ERİŞİM ZORLUĞU TALEBİ BASKILIYOR
Taşıt kredilerine ulaşmanın zorlaşması, ikinci el araç talebini doğrudan etkiledi. Yüksek faizler nedeniyle krediyle araç sahibi olma imkânı sınırlı kaldı. Bu nedenle tüketiciler ya satın alımı erteliyor ya da daha düşük segmentteki araçlara yöneliyor.
Kampanyalı sıfır araç satışlarının artmasıyla birlikte takasa bırakılan araçlar ikinci el piyasasına girerek arzı artırsa da, düşük talep nedeniyle fiyatlar baskı altında kalıyor. Galericiler ve bireysel satıcılar, araçlarını daha cazip hale getirmek için fiyat indirimi gibi esnek satış stratejilerine yöneliyor.
YILIN SON ÇEYREĞİ HAREKETLİ GEÇEBİLİR
Cardata’ya göre; yılın son çeyreğinde kampanyalar, yıl sonu satış hedefleri ve mevsimsel etkiyle birlikte ikinci el otomobil piyasasında yeniden hareketlilik bekleniyor. Ancak bu canlanmanın kalıcı olup olmayacağı, ekonomi yönetiminin atacağı adımlara ve krediye erişimdeki koşulların iyileşip iyileşmeyeceğine bağlı olacak.