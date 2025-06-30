İkinci El Araba Pazarında Rüzgar Tersine Döndü

Tüketici cephesinde temkinli bekleyişin hâkim olduğu bu süreçte, kredi kullanamayan alıcıların daha eski ve düşük fiyatlı araçlara yöneldiği, lüks segmentte ise satışların yavaşladığı dikkat çekti. Yılın ilk yarısındaki bu dalgalanma, sektörde fiyatları da etkileyerek bazı modellerde reel düşüşlere yol açtı.