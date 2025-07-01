Süper Lig Takımlarının Harcama Limitleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini belirledi. Galatasaray, 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu.

Süper Lig Takımlarının Harcama Limitleri Belli Oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulunca, 30 Haziran 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 sezonu Süper Lig Takım harcama limitleri belirlendi. 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın yeni sezondaki harcama limiti 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL olarak belirlendi. Kurul tarafından Fenerbahçe’ye 4 milyar 816 milyon 196 bin 233 TL, Beşiktaş'a 3 milyar 397 milyon 251 bin 589 TL harcama limiti verildi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

TAKIMLAR- HARCAMA LİMİTİ (TL)

Galatasaray: 6.137.773.446
Fenerbahçe: 4.816.196.233
Samsunspor: 1.039.453.100
Beşiktaş: 3.397.251.589
Başakşehir: 987.881.703
Eyüpspor: 546.553.433
Trabzonspor: 2.341.275.298
Göztepe: 552.038.071
Çaykur Rizespor: 1.345.252.036
Kasımpaşa: 481.052.381
Konyaspor: 1.415.698.662
Alanyaspor: 669.229.611
Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 570.028.038
Antalyaspor: 468.999.111
Kocaelispor: 853.381.305
Gençlerbirliği: 853.381.305
Fatih Karagümrük: 853.381.305

Süper Lig Takımlarının Harcama Limitleri Belli Oldu - Resim : 1

Kaynak: İHA

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