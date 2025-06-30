Napoli'den Osimhen İçin Şoke Eden Karar
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Osimhen Napoli'nin sabrını taşırdı.
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Süper Lig ekibi Galatasaray’ın şampiyonluğunda en büyük payın sahibi olan Victor Osimhen’in geleceği merak edilmeye devam edilirken, yıldız oyuncu Napoli’nin sabrını taşırdı.
Napoli’nin istediği 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Al-Hilal’in ilk teklifini reddeden Osimhen, Galatasaray’dan da süre istemişti.
İtalya basınından gelen haberlere göre, Osimhen’in teklifleri reddedip bekletmesi konusunda sabrı taşan Napoli’nin yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakacağı bildirildi.
Osimhen’in 2 hafta içinde karar vermesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi