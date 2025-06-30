Konyaspor'a Taze Kan! Genç Oyuncuyu Duyurdu
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mücahit İbrahimoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yeni sezon öncesi Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Konyaspor, son olarak Avusturya'nın Rapid Wien Kulübü'nde yetişen, kulübün alt yaş kategorilerinin hepsinde forma giyen orta saha oyuncusu Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mücahit, takımımızda 14 numaralı formayı terletecek. Mücahit İbrahimoğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA