Beşiktaş'ın Yeni Transferi ilk İdmanına Çıktı

Beşiktaş'ta kadroya yeni katılan Jurasek, ilk antrenmanına çıktı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Norveçli teknik adam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Beşiktaş'ın Yeni Transferi ilk İdmanına Çıktı
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Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek siyah-beyazlı ekipler ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transfer David Jurasek, idmandan önce teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla ile bir araya geldi. Teknik heyet ve oyuncular Jurasek'e 'hoş geldin' diyerek başarılar diledi. Çek futbolcu daha sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Norveçli teknik adam yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, kondisyon koşularının ardından dar alanda yapılan oyunlarla tamamlandı.

Kaynak: AA

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