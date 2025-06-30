Söylentiler Doğruymuş! Galatasaray Transferi Resmen Açıkladı

Bir süredir voleybol camiasında konuşulan söylenti resmi açıklamayla doğrulandı. Galatasaray Daikin, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki voleybolcu, 1 yıllığına sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Söylentiler Doğruymuş! Galatasaray Transferi Resmen Açıkladı
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Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik’i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Bir süredir bu transferle ilgili dedikodular yayılırken, açıklamayla kesinleşmiş oldu.

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımı oyuncusu olan 1999 doğumlu Lukasik, 1 yıllığına kiralık olarak Sultanlar Ligi'nde Galatasaray forması giyecek.

Söylentiler Doğruymuş! Galatasaray Transferi Resmen Açıkladı - Resim : 1

Galatasaray Daikin'in resmi X hesabından yapıla açıklamada "Hoş geldin Martyna Lukasik! Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik’i 1 yıllığına kiraladı" ifadelerine yer verildi.

MARTYNA LUKASİK KİMDİR?

Profesyonel voleybol kariyerine Atom Trefl Sopot ile başlayan voleybolcu, sırasıyla Trefl Proxima Krakow, Grupa Azoty Chemik Police ve Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano takımlarında forma giydi.

Martyna Lukasik oynadığı takımlarda 1 İtalya Kupası, 4 Polonya Kupası, 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Bireysel ödüllerinin arasında birkaç kez en iyi smaçör ünvanına sahip oyuncu, 2023-2024 Polonya Süper Kupası’nda ise en değerli oyuncu seçildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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