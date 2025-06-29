Galatasaray'dan Sansasyonel Transfer! Dünya Yıldızı Pat Diye İmzayı Attı

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Sultanlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası için yarışacağı gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu yaz Naz Aydemir Akyol, Ali Frantti ve Martyna Lukasik gibi transferlerini açıklayan sarı-kırmızılılar, asıl bombayı ise çok yakında patlatacak. Galatasaray, İtalyan milli takımının altın madalyalı as smaçörünü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan Corriere della Sera'nın haberine göre; Vero Volley Milano'da forma giyen Myriam Sylla'nın Galatasaray'a transferi kesinleşti. Galatasaray'dan 2 yıllık teklif alan Sylla'nın transfer haberi sosyal medyayı salladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, İtalyan basınının transferin kesin olduğunu bildirmesi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

GÜÇLÜ SMAÇÖR ROTASYONU

30 yaşındaki İtalyan smaçör Myriam Sylla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki şampiyon kadroda yer alarak hem altın madalya kazandı hem de "en iyi smaçör" seçildi. Sylla, Galatasaray'ın smaçör rotasyonunda İlkin Aydın, Ali Frantti ve Martyna Lukasik ile beraber yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi