Galatasaray, Fenerbahçe'nin Yıldızını Kaptı, Resmi Açıklama Geldi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldız ismini kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu bildirildi.

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Galatasaray, Fenerbahçe'nin Yıldızını Kaptı, Resmi Açıklama Geldi
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Galatasaray, Fenerbahçe Beko’nun kazandığı 3 kupada büyük emeği olan ABD’li oyun kurucuyu resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic, Avrupa ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin tecrübeli yıldızlarından, 2016'da kazandığımız Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine yeniden sarı-kırmızılı formayı giyerek devam edecek olan McCollum'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son olarak Fenerbahçe Beko'da THY Avrupa Ligi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Erkekler Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla Avrupa Kupası şampiyonu oldu.

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Kaynak: AA

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