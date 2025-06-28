Fenerbahçe 77 Milyon Euroluk Bombayı Patlatıyor! Anlaşma Tamam

Fenerbahçe Jhon Duran için Al-Nassr ile anlaşmayı tamamladı. Transfer için yalnızca Duran'ın kararı bekleniyor...

Fenerbahçe 77 Milyon Euroluk Bombayı Patlatıyor! Anlaşma Tamam
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Süper Lig’in sona ermesinin ardından transferde sessizliğini bozmak isteyen Fenerbahçe sonunda bombayı patlatıyor.

Suudi-Arabistan’ın Al-Nassr ekibinde forma giyen Jhon Duran için vites yükselten Fenerbahçe’de futbol direktörü Devin Özek, oyuncuyu ikna etmek için Kolombiya’nın yolunu tutmuştu. Duran’ın tüm şartlarını kabul eden Fenerbahçe oyuncu tarafının kararını beklemeye geçmişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile de Jhon Duran için resmen anlaşma sağladı.

Duran’ın kabul etmesi durumunda 21 yaşındaki yıldız oyuncu resmen Fenerbahçe’nin formasını giyecek.

Duran, 77 milyon euro bonservisle Al-Nassr’ın yolunu tutmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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