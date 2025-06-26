Mourinho'nun Gözdesi Koptu Geliyor! Tadic'ten Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Fenerbahçe'nin en büyük transfer hedefleri arasında yer alan Savic için Tadic de devreye girdi. Tadic, İstanbul ve Fenerbahçe'yi öne öve bitiremedi.
Kaynak: Sabah
Fenerbahçe’nin gelecek sezon için kadro yapılandırma çalışmaları sürerken, takımdan ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic, giderayak son kıyağını yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun en çok istediği isimler arasında yer alan Sergej Milinkovic-Savic'e Tadic’in bilgi verdiği kaydedildi.
Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe Savic’in durumunu yakından takip ederken, Tadic’in de bu transfer için devreye girdiği iddia edildi.
Tadic, Savic’e Fenerbahçe için çok olumlu referans verirken, Tadic'in 30 yaşındaki futbolcuya, "Türkiye'nin en büyük kulübü. Muhteşem bir atmosfer var. Mutlaka gitmelisin” dediği öne sürüldü.