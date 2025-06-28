Fenerbahçe Başkanı Ali Koç O Kararından Döndü! Artık Bunu Yapmayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dikkat çeken bir karara imza attı. Başkan Ali Koç tüm maçlara gitme kararı aldı.

Kaynak: Sözcü

Ali Koç Fenerbahçe
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç O Kararından Döndü! Artık Bunu Yapmayacak - Resim: 1

Fenerbahçe’de hüsranla biten geçen sezonun ardından, Başkan Ali Koç dikkat çeken bir karar aldı. Ali Koç, deplasman toteminden de vazgeçti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç O Kararından Döndü! Artık Bunu Yapmayacak - Resim: 2

Geçen sezonun ardından işi şansa bırakmak istemeyen Ali Koç transfer süreçlerinde de ön planda yer alırken, Fenerbahçe’nin maçlarına nerede olursa olsun gitme kararı aldığı bildirildi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç O Kararından Döndü! Artık Bunu Yapmayacak - Resim: 3

Sözcü’de yer alan habere göre, transfere yüklü bir bütçe ayıran Fenerbahçe’de Ali Koç’un şampiyonluk için her konuyla şahsen ilgileneceği iddia edildi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç O Kararından Döndü! Artık Bunu Yapmayacak - Resim: 4

Ali Koç’un deplasman maçlarına gitmeme totemini de bozarak, tüm maçlara gideceği belirtildi.

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