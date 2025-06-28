Fenerbahçe Başkanı Ali Koç O Kararından Döndü! Artık Bunu Yapmayacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dikkat çeken bir karara imza attı. Başkan Ali Koç tüm maçlara gitme kararı aldı.
Kaynak: Sözcü
Fenerbahçe’de hüsranla biten geçen sezonun ardından, Başkan Ali Koç dikkat çeken bir karar aldı. Ali Koç, deplasman toteminden de vazgeçti.
Geçen sezonun ardından işi şansa bırakmak istemeyen Ali Koç transfer süreçlerinde de ön planda yer alırken, Fenerbahçe’nin maçlarına nerede olursa olsun gitme kararı aldığı bildirildi.
Sözcü’de yer alan habere göre, transfere yüklü bir bütçe ayıran Fenerbahçe’de Ali Koç’un şampiyonluk için her konuyla şahsen ilgileneceği iddia edildi.
Ali Koç’un deplasman maçlarına gitmeme totemini de bozarak, tüm maçlara gideceği belirtildi.