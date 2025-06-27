Beşiktaş’tan Fenerbahçeli Yıldızın Ardından Bir Transfer Bombası Daha

Beşiktaş'ta trasnfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçeli yıldız Osayi Samuel’i kendi renklerine bağlayan Beşiktaş bu kez Benfica’dan kritik isimle anlaşmaya vardı. Kartal yeni yıldızı David Jurasek ile anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş’tan Fenerbahçeli Yıldızın Ardından Bir Transfer Bombası Daha
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon için transfer çalışmalarını bizzat kendisi yürütüyor. Adalı ilk transferlerini sol ve sağ beke yaparken, iki oyuncu ile anlaştı ve İstanbul'a davet etti.

Çek oyuncu David Jurasek'in kendisi ve takımı Benfica ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın başkanı, sağ beke de Fenerbahçe forması terleten Osayi-Samuel'i alıyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Osayi-Samuel ile birkaç haftadır görüşen Adalı, oyuncu ile anlaşma noktasına geldi. Her iki futbolcu da sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a davet edildi. Bu oyuncuların hafta sonu İstanbul'da olmaları bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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