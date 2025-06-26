Beşiktaş'ın Acı Günü: Serdar Topraktepe'nin Ağabeyi Hayatını Kaybetti

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Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, ağabeyi Ayhan Topraktepe'nin vefatıyla sarsıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, acı haberi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlerinden Serdar Topraktepe'nin kıymetli ağabeyi Ayhan Topraktepe'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Topraktepe ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ayhan Topraktepe’nin cenazesi, 27 Haziran Perşembe günü Avcılar Denizköşkler Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından toprağa verilecek. Beşiktaş camiası ve futbolseverler, Serdar Topraktepe’ye başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA