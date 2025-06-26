6 Yıl Sonra Şampiyonluk Getirmişti... Galatasaray'da Milos Sakovic Dönemi Sona Erdi

Galatasaray Kadın Sutopu Takımı’nda ayrılık yaşandı. Takımı 6 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Başantrenör Milos Sakovic, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırdı.

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6 Yıl Sonra Şampiyonluk Getirmişti... Galatasaray'da Milos Sakovic Dönemi Sona Erdi
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Galatasaray Kadın Sutopu Takımı’nda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, takımı 6 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan başantrenör Milos Sakovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Başarıyla tamamlanan sezonun ardından kendi hedefleri doğrultusunda ayrılık kararı aldığı belirtilen Sakovic’e, kulüp teşekkür etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A Kadın Sutopu Takımımızı 6 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan ve kendi hedefleri doğrultusunda kulübümüzden ayrılan başantrenörümüz Milos Sakovic’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

6 Yıl Sonra Şampiyonluk Getirmişti... Galatasaray'da Milos Sakovic Dönemi Sona Erdi - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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