6 Yıl Sonra Şampiyonluk Getirmişti... Galatasaray'da Milos Sakovic Dönemi Sona Erdi

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Galatasaray Kadın Sutopu Takımı’nda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, takımı 6 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan başantrenör Milos Sakovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Başarıyla tamamlanan sezonun ardından kendi hedefleri doğrultusunda ayrılık kararı aldığı belirtilen Sakovic’e, kulüp teşekkür etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A Kadın Sutopu Takımımızı 6 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan ve kendi hedefleri doğrultusunda kulübümüzden ayrılan başantrenörümüz Milos Sakovic’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: İHA