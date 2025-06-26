Trabzonspor Onuachu'da Mutlu Sona Ulaştı

Trabzonspor Onuachu için Southampton'la anlaştı. Nijeryalı golcünün önümüzdeki hafta Trabzon'da olması bekleniyor.

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Trabzonspor Onuachu'da Mutlu Sona Ulaştı
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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Trabzonspor, Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili ekip, Nijeryalı golcü ve kulübü Southampton ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Uzun süredir süren pazarlıkların ardından taraflar el sıkıştı.

İKİ GÜN İÇİNDE İMZAYI ATACAK

Onuachu’nun önümüzdeki iki gün içinde Trabzon’a geleceği ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi, Paul Onuachu transferi için Championship ekibi Southampton'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

TRABZONSPOR'DA NE YAPMIŞTI?

2023-24 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu, ligde çıktığı 21 maçta 15 gol atmayı başarmıştı.

Kaynak: İHA

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