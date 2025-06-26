Beşiktaş Fransız Oyuncuyu Resmen Açıkladı
Beşiktaş, Fransız oyun kurucu Berkani ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp oyun kurucu pozisyonunda oynayan Fransız isimle sözleşme imzaladığın duyurdu.
Kulüpten Lucette Djamila Berkani’nin transferine ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Fransız oyuncu Lisa Lucette Djamila Berkani ile sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerine 2014 yılında Fransa ekibi Tango Bourges ile başlayan oyuncu guard pozisyonunda görev yapmaktadır.
Lisa Berkani’ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
LISA BERKANİ KİMDİR?
19 Mayıs 1997 doğumlu ve 175 cm boyundaki sporcumuz 2014 yılında adım attığı profesyonel basketbol kariyerinde Fransa, Belçika, Meksika ve İtalya liglerinde forma giymiştir.
Kaynak: Haber Merkezi