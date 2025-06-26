YÖK'ün İmzaladığı 'Sıfır Atık Protokolü' Meclis Gündeminde

CHP’li Gülcan Kış, Sıfır Atık Vakfı ile YÖK arasında imzalanan protokole tepki gösterdi. Kış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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YÖK'ün İmzaladığı 'Sıfır Atık Protokolü' Meclis Gündeminde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Sıfır Atık Vakfı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol, siyasetin gündemine oturdu.

Protokol kapsamında üniversitelerde kurulması planlanan "Sıfır Atık Kulüpleri", muhalefetin tepkisini çekerken, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ayrı ayrı soru önergeleri yönelten Kış, üniversitelerin özerkliğine ve kamu kaynaklarının siyasi bağlantılı vakıflara yönlendirilmesine dikkat çekti. Kış, "Çevre siyaseti de eğitim politikası da Saray çevresine teslim edilemez. Bu protokol kamu düzenine açık bir müdahale" dedi.

YÖK'ün İmzaladığı 'Sıfır Atık Protokolü' Meclis Gündeminde - Resim : 1

Sıfır Atık Vakfı'nın finansman kaynakları, üniversitelerde kurulacak kulüplerin bütçeleri ve bu kulüplerin nasıl denetleneceği gibi sorulara yanıt arayan Kış, şeffaflık eksikliğine vurgu yaptı. "Kaynak aktarımı kapalı kapılar ardında mı yapılıyor?" diyen CHP'li vekil, kamuoyuna açık ve hesap verebilir bir süreç çağrısında bulundu.

Protokolün, çevre sorunlarına çözüm üretmek yerine siyasal etkileri artırmayı hedeflediğini öne süren Kış, "Gençler işsiz, doğa tehdit altında ama çözüm diye dayatılanlar siyasi bağlantılı vakıflarla yürütülen projeler. Bu yaklaşım ne çevreye ne eğitime katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Gülcan Kış'ın önergelerinde şu sorular dikkat çekti:

  • "Sıfır Atık Vakfı'nın gelir kaynakları nedir, mali denetimi nasıl yapılmaktadır?
  • Üniversitelerde kurulacak kulüplerin bütçesi ve faaliyet alanları neye göre belirlenecek?
  • Protokolde neden kamu kurumları yerine siyasi bağlantılı bir vakıf yer alıyor?
  • Aynı uygulamalar ortaöğretim kurumlarında da hayata geçirilecek mi?
  • Benzer projelere diğer sivil toplum kuruluşları ve akademik yapılar dahil ediliyor mu?"
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