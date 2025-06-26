Eskişehir'i Ayağa Kaldıran Gıda İfşası! Ünlü Sucuk Markasında Skandal... Boykot Çağrıları Yükseliyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 19 Haziran 2025’te güncellediği taklit ve tağşiş listesi, Eskişehir merkezli Mert Dövme Sucukları’nda büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Bakanlık denetimlerinde, firmanın sucuklarında et yerine sakatat, özellikle kalp kullandığı tespit edildi. Bu durum, özellikle Eskişehir’de geniş yankı uyandırarak tüketiciler arasında şok ve öfkeye neden oldu.

Eskişehir’deki vatandaşlar, sosyal medya ve yerel platformlarda tepkilerini dile getirerek Mert Dövme Sucukları’na karşı boykot çağrıları başlattı. “Sucuk diye kalp yediriyorlar, bu kabul edilemez!” gibi yorumlarla markaya olan güven sarsılırken, tüketiciler firmanın açıklama yapmasını talep ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan tepkiler, markanın itibarını ciddi şekilde zedeledi.

Mert Dövme Sucukları’ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tüketiciler, firmanın skandala nasıl yanıt vereceğini ve olası hukuki süreçleri merakla bekliyor.

Eskişehir’in köklü markalarından biri olan Mert Dövme Sucukları’nın bu skandal sonrası nasıl bir yol izleyeceği ve tüketicilerin güvenini yeniden kazanıp kazanamayacağı kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi