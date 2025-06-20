Bakanlık İfşa Etti: Dana Diye Tek Tırnaklı Et, Köfte Diye Sakatat Satmışlar!

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 19 Haziran 2025 tarihli güncel hileli gıda listesi yayımlandı. Denetimlerde sağlığı tehdit eden çok sayıda ürün ve firma tespit edildi. Liste, vatandaşın sofrasına kadar ulaşan mide bulandırıcı sahtekârlıkları bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine bu kez Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Isparta ve Mersin'den işletmeler girdi. Analizlerde; dana kıyma, dana köfte, sucuk ve döner gibi ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

ADANA VE ANTALYA'DA TEK TIRNAKLI ET SKANDALI

Adana'da faaliyet gösteren "Yetsan Sanayi Sitesi Depo - Nurettin Saygılı", "Gül Kasabı - Ahmet Çalışkan" ve "Genç Kasap - Bekir Genç" firmalarının kırmızı et, kıyma ve köfte ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Bu tür etlerin insan tüketimine uygun olmamasına rağmen, dana eti gibi satışa sunulduğu tespit edildi.

SUCUKLARDA SAKATAT VE KANATLI ETI

Eskişehir'de "Mert Kasap - Volkan Kartal" tarafından satılan dövme sucukta kalp sakatatına rastlanırken,

Adana'da "Efeköy Et Ürünleri - Mehmet Bırakoğlu"na ait sucukta kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

ISPARTA'DA SAKATAT KARIŞIMI

Gaziantep Şahinbey'de "Güvenal Köfte Ekmek - Serkan Demir" tarafından üretilen köftede, dana eti yerine kanatlı eti tespit edildi. Isparta Merkez'de ise "Sarıyer Börekçisi - Muğdat Baştürkün" kıymalı pide iç harcında hem kalp hem de taşlık gibi sakatatlar bulundu.

Mersin Mezitli'deki Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayiye ait dana-kuzu karışık kıymada da sakatat (kalp) tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahtecilik yapan firmaları "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" üzerinden ilan etmeye devam ediyor. Vatandaşların alışverişlerinde daha dikkatli olmaları, ürünlerin etiketlerini kontrol etmeleri ve şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri öneriliyor.