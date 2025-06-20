9 Yaşındaki Yasemin'i Katleden Kuzenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Kin Güttüğüm İçin Öldürdüm'

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşanan vahşi cinayet, kamuoyunu derinden sarstı. 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım, kaybolduktan saatler sonra oturdukları apartmanın yan bloğunda, merdiven boşluğunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, küçük kızın 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. şüpheli olarak gözaltına alındı.

KANLI AYAKKABI...

M.Ç.’nin evinde yapılan aramada, cinayette kullanıldığı belirlenen "kelebek" tabir edilen bir bıçak ile kan izlerinin bulunduğu kıyafet ve ayakkabılar ele geçirildi. Bıçak banyo dolabında, spor ayakkabılar ise poşet içinde yatak odasında bulundu. Yapılan kriminal incelemede, ayakkabı ve bıçaktaki kanın Yasemin’e ait olduğu belirlendi.

'PSİKOLOJİK BUNALIMA GİRDİM'

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul eden M.Ç., “Psikolojik bunalıma girdim” dese de sağlık geçmişinde herhangi bir psikolojik rahatsızlığa rastlanmadı. İfadesinde annesini 10 ay önce kanserden kaybettiğini söyleyen M.Ç., "Annemin hastalığı babam ile dayım (Yasemin'in babası) tarafından saklandı. Sonradan annemin rahatsızlığını öğrendim ve tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Bir süre sonra annem öldü. Bu nedenle kuzenimin babası dayıma ve babama karşı kin güttüm. Yasemin'i öldürdüm" ifadelerini kullandı.

YASEMİN'İ EVİNE ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ

M.Ç., polis ifadesinde Yasemin’i evine davet ettiğini, ardından küçük kızı binanın yangın merdiveni kısmına götürerek defalarca bıçakladığını anlattı. Cinayetten sonra evine dönen M.Ç., başka bir kuzenine sosyal medya üzerinden mesaj atarak Yasemin’i öldürdüğünü söylediğini ve ardından mesajı sildiğini belirtti. Olayın ardından aynı aileden bir başka kuzen de gözaltına alındı. M.Ç. tutuklanırken, diğer kuzen adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Sabah