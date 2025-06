Maymun Firarda, Komşular İsyanda: Muzları Yiyor, Tuzağa Düşmüyor! 1 Aydır Yakalanamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin'in Tarsus ilçesinde son bir aydır hem komşuların hem ekiplerin başını ağrıtan sürpriz bir misafir var. Evlerin pencerelerinden içeri giren, damlarda volta atan muz delisi kaçak maymun bir türlü yakalanamıyor.

Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde ortaya çıkan ve adeta hayalet gibi dolaşan sahipsiz bir maymun, tüm yakalama çabalarına rağmen sırra kadem basmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu özel kafesler bile bu zeki maymunu durdurmaya yetmedi.

HERKESİ TERS KÖŞE YAPTI

Mahalle sakinlerinin en büyük kabusu haline gelen maymun, damlarda, pencerelerde geziyor, karnını doyurmak için açık bulduğu evlere girip çıkıyor.

Maymunu yakalamak için özel bir kafes kurduklarını belirten Fatih Balkış, durumu şöyle anlattı:

"Kafese muz koyduk. Muzla ilgili sorun yok, mekanizmaya dokunmadığı için bu mekanizma çalışmadı ama muzları yiyor. Maymunu yakalamak için getirdiler, mekanizmadaki tavuğu yerse mekanizma kapanacaktır. Tavuk yemediği için bunun bir anlamı kalmıyor."

HER GÜN MUZ ZİYAFETİ

Fatih Balkış, maymunun firarının üzerinden bir ay geçtiğini ve onu yakalamanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi.

Balkış, maymunun evlere girip eşyalara zarar vermemesi için her gün iş çıkışında muz aldığını ve onu beslemeye çalıştığını ekledi:

"Bir aydır yakalamaya çalışıyoruz ama yakalayamıyoruz. Her gün iş çıkışında muz alıyorum, besliyorum alışsın diye. Başkalarının evlerine girip bir şey almasın diye her gün muz alıyorum. Bir türlü çıkmıyor. Geliyor muzları yiyor ama yakalanmıyor. Her gün yarım kilo, bir kilo muz alıyorum. Kimsenin evlerine girmesin diye buraya cici bebe koyuyoruz, muz koyuyoruz. Su ihtiyacını güneş enerjilerinde gideriyor."

'ONU SADECE FATİH YAKALAR'

Manav İlhami Gür ise maymunun ne kadar "rahat" olduğunu şu sözlerle gözler önüne serdi:

"Penceresi ve kapısı açık olan her eve giriyor. Karnını rahatlıkla doyuruyor. Bunu yakalarsa Fatih yakalar, başka kimse yakalayamaz. Fatih günlük 1 kilo muz alıyor. Hemen her eve giriyor."

Kaynak: İHA