Resul Emrah Şahan'dan Cem Küçük'e Tazminat Davası

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, canlı yayındaki iddiaları nedeniyle gazeteci Cem Küçük’e 100 bin liralık tazminat davası açtı.

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Resul Emrah Şahan'dan Cem Küçük'e Tazminat Davası
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklana Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, gazeteci Cem Küçük’e 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Şahan, TGRT Haber’de 26 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan “Taksim Meydanı” programında, Cem Küçük'ün “PKK’ya para aktarma”, “Brüksel’de terör örgütüyle görüşme”, “teröre finansman sağlama” ve “DHKP-C ile bağlantılı kişilerle çalıştığı” yönündeki iddialarını yargıya taşıdı.

Şahan’ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner’in Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Küçük’ün iddialarının hiçbir somut belgeye dayanmadığı, savcılık dosyasındaki MASAK raporlarında böyle bir suçlamaya yer verilmediği ve soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal eder şekilde yayınlarda kullanıldığı kaydedildi.

BELGELERİ İŞARET ETTİLER

İddiaların merkezindeki isim olan Azad Barış ile yapılan görüşmelerin de suç unsuru taşımadığı kaydedilirken, dilekçede bu kişinin kamuya açık bir siyasetçi olduğu ve hakkında bir sabıka ya da yakalama kararı bulunmadığına yönelik belgelerle ispatlandığı belirtildi.

Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında, “terör örgütüyle ilişkilendirme” gibi ağır suçlamaların yalnızca somut delillerle ispatlanabileceği, aksi durumda bu iddiaların gazetecilik değil, açıkça kişilik haklarına saldırı olduğuna da dikkat çekildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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