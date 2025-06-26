NATO Zirvesi'nde Dikkat Çeken Görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Macron Görüşmesinde Beden Dili Konuştu

NATO Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un buluşmasında, el sıkışmadan omuz dokunuşuna uzanan beden dili anları, uluslararası siyasette güç dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kameralara yansıyan bu anlar gündem oldu.

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Hollanda’nın Lahey kentinde 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

NATO Zirvesi'nde Dikkat Çeken Görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Macron Görüşmesinde Beden Dili Konuştu - Resim : 1

Bloomberg’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’a Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinde Türkiye gibi AB üyesi olmayan NATO müttefiklerinin de yer alması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ve 12 gün süren İsrail-İran savaşının ardından sağlanan ateşkes de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Macron görüşmesi, Türkiye’nin NATO içindeki rolünü güçlendirme ve Avrupa ile savunma işbirliğini derinleştirme çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Fransa ve İtalya’nın SAMP/T sistemine yönelik tutumu, Türkiye’nin “Çelik Kubbe” hedefleri açısından kritik bir öneme sahip.

NATO Zirvesi'nde Dikkat Çeken Görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Macron Görüşmesinde Beden Dili Konuştu - Resim : 2

KARŞILAŞTIKLARI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin en dikkat çeken anı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un ilk karşılaştığı an oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu alana gelen Macron önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tutuyor, sonra omzuna dokunuyor. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron'u sağına alıyor ve elini elinin üstüne koyuyor. Kameralara yansıyan bu anlar, uluslararası siyaset arenasındaki güç savaşlarında beden dilinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron
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